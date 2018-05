Die Selfmade-Unternehmer und Freunde Rolf Schrömgens, Marco Knauf und Elvir Omerbegovic über skandalträchtige Werbung, ursprüngliche Werte und gute Führung.

Manchmal täuscht der erste Eindruck. Wer Rolf Schrömgens, Marco Knauf und Elvir Omerbegovic an einem dieser heißen Frühlingstage begegnet, könnte sie für Studenten halten. Von Businessoutfits halten die drei Unternehmer wenig. Stattdessen tragen sie Shorts, T-Shirts und Sportschuhe. So sieht er heute eben aus, der Dresscode der Macht. Jeder der drei Gründer hat erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Und alle drei sind miteinander eng befreundet, seitdem sie sich über Geschäftskontakte kennenlernten.

WirtschaftsWoche: Herr Knauf, Sie bewerben Ihre Fruchtsäfte mit Wortspielen wie "Oralverzehr", "Samenstau" oder "Besamt und befruchtet". Passt diese Art des Humors in die Zeit?Knauf: Warum denn nicht? Es geht uns ja nie nur darum, zu provozieren.

Dann erklären Sie uns doch mal die tiefer gehende inhaltliche Aussage ...Knauf: In erster Linie wollen wir unseren Humor vermitteln und ihn dennoch ganz direkt auf das Produkt beziehen. Die skandalträchtige Deutung passiert ja nur im Kopf der Betrachter. Besamt und befruchtet - in dem Smoothie sind nun mal wirklich Früchte und Chia-Samen drin.

Denken Sie nicht rückblickend manchmal, die ein oder andere Geschmacksgrenze wäre auch sinnvoll gewesen?Knauf: Natürlich fragen wir uns: Kann man das bringen, oder ist das zu krass? Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute das Gefühl kriegen, dass es uns nur um die Marketinghülle geht, nicht mehr um das Produkt.

Trotzdem polarisieren Sie zwangsläufig.Knauf: So arbeiten wir nun mal. Die einen finden es super, die anderen völlig bescheuert. Wir fragen uns vorher aber nicht: Was könnte funktionieren, was nicht? Wir machen keine Marktforschung oder so einen Quatsch, weder in der Kommunikation noch bei den Produkten. Wir machen, was uns gefällt. Wer die Smoothies kaufen will - super! Wer uns doof findet, auch okay. Die Marke ist Ausdruck unserer Persönlichkeiten.

Ist Provokation eine Bedingung für Erfolg?Omerbegovic: Zunächst mal muss das Produkt stimmen. Wenn das der Fall ist, kannst du dir Provokation leisten. Ich brauche keinen Streit, finde Reibung aber wichtig. Sonst wird es ja auch langweilig - und nichts ist schlimmer als Langeweile, egal, ob bei Menschen oder bei Produkten.

Wo muss Provokation enden?Omerbegovic: Klar ist, dass nicht alles geht. Ich kann mich an eine Platte erinnern, den Künstler nenne ich jetzt mal nicht, deren Texte viele Vergleiche zu Vergewaltigungen zogen. Da habe ich gesagt: Das kann ich nicht verantworten.

Herr Knauf, Sie haben gerade 35 Prozent der True-Fruits-Anteile an Eckes-Granini verkauft. Werden Sie nun brav?Knauf: Der Verkauf der Anteile verändert gar nichts. Eckes ist völlig klar, dass das Produkt nicht funktionieren würde, ...

