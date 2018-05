Prag (ots/PRNewswire) -



Kiwi.com, eines der weltweit führenden Online-Reisebüros, hat heute David Pavlík als seinen neuen Chief Information Officer vorgestellt.



Pavlík kommt von SpaceX, wo er der einzige tschechische Mitarbeiter des privaten US-amerikanischen Raketenbauers und Dienstleistungsunternehmens für Raumtransport im kalifornischen Hawthorne war. Bei SpaceX war Pavlík in seiner Rolle als Software Automation Program Manager maßgeblich am Unternehmensziel beteiligt, die Weltraumtechnik zu revolutionieren.



Pavlík hat bei einigen der weltbesten Technologieunternehmen in den verschiedensten Funktionen einen beeindruckenden Erfahrungsschatz aufgebaut, beispielsweise als Service Delivery Lead bei Microsoft und Engineering Manager bei Netflix.



Seine neue Position bei Kiwi.com tritt Pavlík im Juli 2018 an. Dort wird er eine IT-Strategie entwickeln und die Systeme zusammenstellen, mit denen die unternehmenseigenen Ambitionen und Ziele unterstützt werden - nämlich die Entwicklung überragender Technologien und Bereitstellung von erstklassigem Kundenservice für innovative Reiseprodukte. Pavlík wird sich um Effizienzverbesserungen bei internen Prozessen und Tools kümmern, um maximale Produktivität, eine effektive Kommunikation und einen effizienten operativen Betrieb bei optimalem Leistungsgrad sicherzustellen. In enger Zusammenarbeit mit dem Chief Product Officer, Chief Technology Officer und Chief Data & Automation Officer wird er die Systeme, Tools und Prozesse des Unternehmens mit der Produkt-Roadmap in Einklang bringen.



Oliver Dlouhý, Gründer und CEO von Kiwi.com, sagte: "Wir freuen uns außerordentlich, mit David eine Persönlichkeit mit so hohem Bekanntheitsgrad in der tschechischen und slowakischen Engineering-Community an Bord zu holen. Davids Erfahrung bei Weltkonzernen wie Amazon, Netflix und Microsoft wird für das ehrgeizige Ziel Kiwi.com, diese Erfolge nachzuahmen, von unschätzbarem Wert sein. David hat sich nach 10 Jahren in den USA dazu entschieden, mit seiner Familie wieder in die Tschechische Republik umzusiedeln. Dies spricht Bände darüber, welches Potenzial er in Kiwi.com und unseren Ambitionen sieht."



David Pavlík sagte: "Ich freue mich wirklich, bei einem so innovativen tschechischen Unternehmen einzusteigen - insbesondere in dieser wichtigen Phase nach 6 Jahren mit zwei- und dreistelligem Wachstum. Von allen Teammitgliedern, die ich bisher getroffen habe, der Produktqualität und der Innovationskraft hinter den technologischen und sonstigen Lösungen bin ich schwer beeindruckt. Oliver Dlouhý hat das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase exponentiellen Wachstums geführt, und ich freue mich darauf, diesen Trend erfolgreich fortzusetzen."



Pavlík hat einen Abschluss in Advanced Informatics von der Masaryk-Universität in Brno und einen Abschluss in Management Studies von der Nottingham Trent University. Er begeistert sich für die Skalierung von Unternehmen durch Automatisierung und Technologie. Pavlík hat einige der innovativsten Produktkonzepte mitentwickelt, beispielsweise Chaos Engineering bei Netflix. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner fünfköpfigen Familie, Kochen und Reisen.



Das Online-Reisebüro Kiwi.com (http://kiwi.com/) wurde 2012 von Oliver Dlouhy gegründet. Es hilft Kunden auf der ganzen Welt beim Shopping nach günstigen Flügen und Kombi-Reisen und bietet 24/7 Support. Das Unternehmen zählt jeden Tag mehr als 50 Millionen Flugsuchen und beschäftigt über 1900 Mitarbeiter.



