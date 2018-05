Die Ölpreise sind am Montag getrieben von Sorgen um die Folgen der Wahl in Venezuela gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 79,11 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 94 Cent auf 72,22 Dollar.

Nach der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro haben zahlreiche Länder aus der Region ihre Botschafter zu Konsultationen zurückgerufen. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte rasche wirtschaftliche und diplomatische Schritte an.

Venezuela ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verfügt nach Einschätzung von Experten über die größten Ölreserven der Welt. Zuletzt hatte die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela die Fördermenge spürbar belastet./he

