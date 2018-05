Die nächste Welle technologischer Zwangsbeglückung treibt die Bürger von San Francisco in den Wahnsinn. Überall liegen Elektroroller herum.

Auf einmal waren sie da, wie aus dem Nichts. Zu hunderten liegen sie seit Mitte März auf Bürgersteigen rum, versperren Ausfahrten, Behindertenrampen und Haustüren, sie liegen quer auf Straßen und Parkplätzen oder auf Wiesen und in Büschen. Gemeint sind diesmal nicht Hippies und Blumenkinder, Obdachlose oder betrunkene Kneipengänger um zwei Uhr morgens.

Drei Start-ups haben eine Armada von batteriebetriebenen Miet-Rollern ohne Vorwarnung und ohne Genehmigung in der Stadt abgeworfen. Jetzt soll die doch doch sehen, wie sie damit fertig wird.

San Francisco jedenfalls hat schnell reagiert und Anfang April die Unternehmen Bird, Lime und Spin ultimativ aufgefordert den unregulierten Betrieb einzustellen. So erging es auch schon einmal dem Taxi-Schreck Uber, als der einfach Roboter-Autos auf die Straßen gehetzt hatte und der Meinung war, er brauche dafür keine Erlaubnis der Stadt.

Die Behörden in San Francisco sahen das anders und machte Sicherheitsbedenken geltend. Aus Verärgerung über die angebliche Gängelung ging das Unternehmen daraufhin nach Arizona, wo zuletzt ein Uber-Roboterauto unter tragischen Umständen eine Frau totgefahren hat. Uber hat alle Testfahrten USA-weit eingestellt.

Auch bei den flinken elektrischen Rollern, die locker zehn Kilogramm und mehr wiegen, machen die betroffenen Städte Sicherheitsbedenken geltend. Ein Bürger in San Francisco hat sich bereits gemeldet, nachdem er nachts über einen achtlos abgelegten Scooter gestolpert war und sich einen Zeh gebrochen hatte.

Wenn ich morgens in Downtown San Francisco aus dem Haus gehe, trete ich jetzt noch vorsichtiger als ohnehin schon auf die Straße. Obwohl gesetzlich verboten, sausen viele Scooter-Fahrer mit voller Geschwindigkeit über den Bürgersteig, nicht auf der Fahrbahn, und flöten verschreckten Fußgängern bestenfalls ein fröhliches "sorry" hinterher, wenn sie um die nächste Ecke biegen. Eigentlich besteht auch eine gesetzliche Helmpflicht, an die sich nur keiner hält.

Die Unternehmen, die zusammen mehr als 250 Millionen Dollar an Risikokapital eingesammelt haben sollen und derzeit mehr suchen, zucken nur mit den Schultern und verweisen darauf, dass sie alle Nutzer klar auf die Gesetzeslage hinweisen und es "Schulungs-Tipps" in den Apps gibt, die man sich anschauen kann.

Santa Monica hat die Geduld schon verloren

Die hat der bullige Zwei-Meter-Mann jedenfalls nicht gesehen, der mir auf dem mit Messebesuchern vollgepackten Bürgersteig vor dem Moscone-Center mit bestimmt 18 Stundenkilometern entgegenrauschte. Passanten waren für ihn offensichtlich nur Slalomstangen, die man so eng und schnell wie möglich umrunden muss. Wütende Beschimpfungen der Zur-Seite-Springenden ignorierte er souverän.

Anfang Dezember 2017 hatte die Stadt Santa Monica die Geduld verloren, nachdem sich das Start Up "Bird" angeblich wiederholt Anweisungen widersetzt und sich geweigert hat, eine Genehmigung für den Geschäftsbetrieb einzuholen. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen ...

