London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions verkauft die Villa Campo Verde, eine historische Villa im mittelalterlichen Dorf Eggi nahe der reizenden Hügelstadt Spoleto in Italien. Die Immobilie ist über 1.200 Jahre alt und ist ein Beispiel authentischer umbrischer Architektur. Vor Kurzem wurde die Villa von renommierten Architekten und Handwerkern aus der Region komplett restauriert. Die Villa stand ursprünglich für EUR 1,95 Millionen zum Verkauf und wird nun am 29. Juni ohne Reserve an den Meistbietenden verkauft. Die Ausschreibung beginnt am 26. Juni.



Das 800 Quadratmeter große Haus steht auf einem 3.150 Quadratmeter großen Grundstück und bietet mit zehn Schlaf- und acht Badezimmern bequem Platz für bis zu 25 Leute. Gemeinschaftsräume sind die Empfangszimmer mit offenen Kaminen, eine moderne Bibliothek, eine Küche und ein Esszimmer mit Sitzplätzen für bis zu 30 Leute. Auf dem Grundstück befinden sich ein ummauerter Garten mit Innenhof, Terrassen umgeben von alten Bäumen, ein Obst- und ein Kräutergarten sowie ein Schwimmbecken mit angrenzender Terrasse. Nach der umfassenden Restaurierung ist das Haus vor Erdbeben geschützt, verfügt über Fußbodenheizung, WiFi und Telefonempfang, Rollstuhlzugang zum Erdgeschoss und über Schlafzimmer mit eigenen Bädern. Historische Besonderheiten sind die Balkendecken aus Kastanienholz, freiliegende Steinwände, Terrakottadachziegel sowie zahlreiche Kamine.



Umbrien ist bekannt für seine Trüffelernten, Oliven und Weine wie auch für seine umfangreiche römische Geschichte. Veranstaltungen, bei denen Speisen und Getränke, Glaube, Geschichte, Kunst und Musik der Region gefeiert werden, finden das ganze Jahr über statt. Eggi ist nur eine Fahrstunde von Rom gelegen, der Flughafen von Perugia ist in 30 Minuten zu erreichen. Grundbesitzer können in Italien von einer Steuerregelung für Auslandseinkommen profitieren, die letztes Jahr eingeführt wurde und nach der das gesamte Einkommen, das außerhalb von Italien erzielt wird, pauschal mit EUR 100.000 pro Jahr besteuert wird.



Charlie Smith, europäischer Berater von Concierge Auctions, sagt dazu: "Seit der Einführung eines attraktiven neuen Vermögenssteuersystems Anfang letzten Jahres wird Italien eine zunehmend beliebte Alternative für Immobilienkäufer aus Europa, dem Nahen und dem Fernen Osten. Trotz idyllischen Landlebens in Villa Campo Verde ist Rom gut erreichbar und bietet damit eine angenehme Lage sowohl für Eigentümer, die im Haus leben, als auch für Touristen, sollte man die Villa vermieten wollen."



Die Villa kann täglich nach Terminabsprache besichtigt werden. Für eine Terminvereinbarung oder Registrierung für die Teilnahme am Verkauf besuchen Sie www.conciergeauctions.com.



