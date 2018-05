Im Rheinland werden jetzt wieder frische Kohlrabi geerntet. Die zarten Knollen werden bis in den November hinein täglich frisch aus heimischem Anbau angeboten. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn hin. Kohlrabi zählt zu den Gemüsen, die fast ausschließlich in Deutschland verzehrt werden. Foto © Sabine Weis Es verwundert ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...