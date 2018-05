Vom 27. bis 29. Juni 2018 treffen sich die Profis aus dem Gartenbau, dem Öffentlichen Grün und des Gemüse- und Beerenbaus an der ÖGA in Koppigen BE. Während drei Messetagen stellen 436 Aussteller neue Maschinen, Geräte, Pflanzen und Bedarfsartikel für die Grüne Branche vor. Foto © ÖGA 2016 Eine Fach-jury beurteilt 30 angemeldete technische...

Den vollständigen Artikel lesen ...