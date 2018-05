"Mittelbayerische Zeitung" zu Seehofer:

"Horst Seehofer hat die Anker-Zentren in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt. Doch deshalb ist dieses Konzept noch lange nicht umgesetzt. Offenbar hat er die Gegenmacht vieler Bundesländer unterschätzt. Und so ganz nebenbei streut auch der Koalitionspartner SPD Sand ins Getriebe. Der Super-Innenminister hätte wissen müssen, dass solch weitreichende Änderungen in der Flüchtlingspolitik nicht per Order di Mufti von Berlin aus durchzusetzen sind, sondern nur im Einvernehmen mit den Ländern. Wenn nun möglicherweise - neben Bayern - nur ein, zwei weitere Länder Anker-Zentren einrichten, wäre Seehofers Projekt zum Rohrkrepierer geworden. Vielleicht hätte er nur die bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen auf Vordermann bringen sollen. Und das BAMF gleich mit."/al/DP/he

