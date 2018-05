"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu fairem Verhalten:

"Das Verhalten der siegesgewohnten Münchner nach ihrer Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt ist weit mehr als eine Frage des Stils - und auch in Politik und Wirtschaft leider nicht untypisch. Hier kommt eine grundlegende Missachtung der Regeln zum Ausdruck. Der fehlende Respekt vor Gegner und Plazierung (...) enthält die Botschaft: Wir akzeptieren nur ein Spiel, in dem wir als Sieger vom Platz gehen. (...) Das Nicht-Verlieren-Können geben sogenannte Siegertypen gern als ihre herausragende Tugend an. Doch eigentlich haben sie sich dadurch schon disqualifiziert. Gerade in der Niederlage zeigt sich Größe - oder eben nicht. Kein Wunder, dass das Scheitern, seine Umstände und Folgen oft stärker haftenbleiben als der (Serien-)Sieg. Freilich lässt der schlechte Verlierer den wahren Meister umso stärker glänzen."/al/DP/he

AXC0018 2018-05-22/05:36