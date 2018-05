Die Prämien belaufen sich auf einen Wert von insgesamt 13.000 Euro. Bewerbungen sind bis zum 24. Juni 2018 auf www.praxistest-kwl.de möglich. Gefördert wird der Praxistest von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung verbessert die Luftqualität, weil durch den Luftfilter weniger Staub und Pollen in die Wohnräume gelangen. Zudem kann eine Lüftungsanlage Schimmel verhindern. Wer in einem feuchten oder von Schimmel befallenen Haus lebt, hat laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein bis zu 75 % höheres Risiko für Atemwegsbeschwerden oder Asthma. Eine der Hauptursachen für Schimmel ist falsches Lüften. Verbraucher mit richtigem Lüften häufig überfordert "Viele Verbraucher wissen nicht, worauf sie beim Lüften achten müssen. Oder sie vergessen im Alltag, ausreichend zu lüften", erklärt Praxistestleiter Sebastian Schwarz. "Damit kein Schimmel entsteht, müssen die Fenster mehrmals am Tag komplett geöffnet werden - je nach Jahreszeit zwischen fünf und dreißig Minuten. Schließlich ...

