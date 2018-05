Vorstandschefs blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Worauf sich die Hoffnungen der Top-Manager gründen - und was sie besorgt.

Für den CEO Outlook 2018 befragte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zwischen Januar und Februar dieses Jahres knapp 1300 Vorstandschefs. Sie kamen aus elf Branchen und führten Unternehmen, die mindestens 500 Millionen Dollar Umsatz machten. Die Teilnehmer kamen aus elf Ländern, darunter USA, China oder Indien, aber auch 125 Topmanager aus Deutschland.

Erfreulich: Die Grundstimmung der Topmanager ist durchaus optimistisch. 95 Prozent der deutschen Konzernchefs sehen die Wachstumsaussichten ihres Unternehmens in den kommenden drei Jahren prinzipiell positiv, wenn auch auf eher bescheidenem Niveau: Sowohl weltweit als auch in Deutschland geht über die Hälfte der Konzernlenker davon aus, in den kommenden drei Jahren jeweils höchstens um zwei Prozent zu wachsen.

Die Manager waren auch schon mal optimistischer: Aktuell sind 61 Prozent der deutschen Vorstandschefs zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt ...

