Der Aufwand, um MIDs (magnetisch-induktive Durchflussmesser) mit Nennweiten von DN 1000 oder größer und Massen von mehreren hundert Kilogramm bis mehreren Tonnen zu bewegen und in Rohrleitungen einzubauen, ist enorm. Beim Nachrüsten müssen dazu bestehende Leitungen oft an schwer zugänglichen Stellen geöffnet werden - und auch das Ersetzen einer gesamten Leitungssektion ist aufwendig und teuer. Und häufig stellt man erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen fest, dass an bestimmten Stellen im Leitungssystem ein Einsatz von Messungen sinnvoll wäre.

Hohe Genauigkeit und niedriger Aufwand für die Inbetriebnahme

Hierfür bietet der Einsatz des Messsystems PIT von Heinrichs Messtechnik eine sehr attraktive Lösung. Der magnetisch-induktive Eintauchsensor wird über einen an der Rohrleitung angebrachten Flanschstutzen (DN 50) in den Flüssigkeitsstrom eingebracht. Ebenso wie klassische magnetisch-induktive Sensoren in Inline-Bauweise wird auch durch den Eintauchsensor ein elektromagnetisches Feld erzeugt, in welchem beim Durchgang von elektrisch leitenden Teilchen eine Spannung proportional zur Fließgeschwindigkeit induziert wird. Die nachgeschaltete Auswerteelektronik wandelt die Sensorspannung in Normsignale wie 4…20mA, Hart oder Zählimpulse, um.

Mit dem magnetisch-induktiven Durchflussmesser wird der Volumendurchfluss von Flüssigkeiten mit und ohne Feststoffanteil druckverlustarm gemessen oder überwacht, vorausgesetzt die ...

