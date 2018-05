The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA QFP XFRA AU0000012098 ELEMENT 25 LTD EQ00 EQU EUR N

CA 01X XFRA CA15116L1022 CELLCUBE EN.STOR.SYS EQ00 EQU EUR N

CA IVV2 XFRA CA1688832056 CHILEAN METALS EQ00 EQU EUR N

CA 3CQA XFRA CA2103172029 CONSTANTINE METAL RES.LTD EQ00 EQU EUR N

CA EOCA XFRA CA29251N3022 ENCANTO POTASH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. EQ00 EQU EUR N

CA UD7C XFRA CA9219456063 VANTEX RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA KCEA XFRA TH0122C10Z12 KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5 EQ00 EQU EUR N

CA DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA PCBK XFRA US8177631053 SESEN BIO INC. EQ01 EQU EUR N