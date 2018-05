The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XD4E XFRA AT0000A0PHV9 STRABAG SE 11-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0226747746 VTB CAPITAL 13-18 MTN VTB BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1YCTE4 NIEDERS.SCH.A.13/18 A578 BD00 BON EUR N

CA FTAB XFRA FR0011394345 REP. FSE 13-18 O.A.T. BD00 BON EUR N

CA BERB XFRA USU0740LAD74 BERKSHIRE H.E. 18/21 REGS BD00 BON USD N

CA BERC XFRA USU0740LAF23 BERKSHIRE H.E. 18/28 REGS BD00 BON USD N

CA FV0D XFRA ES0414950651 BANKIA 06-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US55262CAJ99 MBIA INC. 2034 BD01 BON USD N

CA WBCK XFRA US961214CM31 WESTPAC BKG 15/18 BD01 BON USD N

CA SI9N XFRA USN82008AA63 SIEMENS FINANC.15/18 FLR BD01 BON USD N

CA SI9K XFRA USN82008AB47 SIEMENS FINANC.15/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0625977987 WUERTH FIN.INTL 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0630545852 WESTPAC BKG 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0630817442 SKF AB 11/18 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0894488591 EIB EUR.INV.BK 13/18 FLR BD01 BON GBP N

CA U0Y2 XFRA FR0011459684 CADES 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US961214CN14 WESTPAC BKG 15/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0851808435 LI + FUNG 12/UND.FLR REGS BD02 BON USD N

CA BN2U XFRA XS1418791973 B.N.G. 16/18 MTN REGS BD02 BON USD N