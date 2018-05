Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel dürfte dem Dax nach dem verlängerten Wochenende Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 150 Punkte und damit 0,55 Prozent seinem letzten Schluss. Damit würde er seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen.

USA und China nähern sich im Handelskonflikt an. China will künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben. Gelöst ist der Konflikt damit aber ebenso wenig, wie die Handelsspannungen zwischen Europa und den USA. Zudem blicken die Anleger nach Italien und die Pläne der neuen Regierung. Sie will vom Sparkurs abrücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchsetzen.

An den Finanzmärkten zogen bereits vor der offiziellen Regierungsbildung die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen an und der italienische Aktienmarkt geriet unter Druck. Ansonsten hielten sich die Auswirkungen allerdings in Grenzen./mis/zb

ISIN DE0008469008

AXC0039 2018-05-22/07:26