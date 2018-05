Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-22 / 07:00 *Groteske Unterbewertung: John Maynard Keynes würde diese Goldaktie kaufen!* Liebe Leser, liebe Leserin, heute möchte ich ein Geheimnis mit Ihnen teilen. Die Aktie, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, hat es in sich. *Sie ist derzeit um gigantische 543% unterbewertet. *Noch, denn diese krasse Unterbewertung dürfte sich in den nächsten Wochen auflösen. *Wenn Sie auf eine reelle 543% Kurschance verzichten können, dann müssen sie jetzt nicht weiterlesen. * Allen anderen erkläre ich in den nächsten 5 Minuten, warum Sie mit dieser Aktie Ihr Depot zur Rakete werden lassen können. Ich weiß, einige von Ihnen sind sehr neugierig und wollen das Unternehmen sofort wissen. Ihnen verrate aber die Investmenthighlights vorweg. *Meine Investment Highlights:* *- GoldMining ist an der Börse derzeit um 543 % unterbewertet* *- Unabhängige Ressourcenschätzungen 9,5 Mio. Unzen Gold* *- 11,7 Mio. Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie* *- Starke Insider-Quote: Mehr als 25% der Aktien werden gehalten* *- C$ 80 Mio. in 10 Rohstoffprojekte bereits investiert* *- Goldpreis charttechnisch äußerst attraktiv* *- Hohe Liquidität * *- Mehrere Fonds haben die Aktie bereits in ihren Depots* *- Branchengrößen wie Rick Rule oder Doug Casey (Casey Research) sind privat investiert* *- Weltklasse Uran-Projekt im Athabasca Basin* Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes gilt als Vater der antizyklischen Fiskalpolitik. Diese Theorie besagt, dass wenn sich Staaten antizyklisch zum Konjunkturverlauf verhalten, sie die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt erhöhen. Seine Thesen gelten bis heute unumstritten und sind in der Wirtschaftswissenschaft noch immer viel zitiert, und das, obwohl sie bereits über 100 Jahre alt sind. In der Praxis machen machthungrige Politiker, die zyklisch zu den Legislaturperioden die Populismus-Keule schwingen seine Theorien zu Nichte. *Seien Sie klug und machen nicht denselben Fehler. Kaufen Sie nicht zyklisch irgendwelche Trends nach. *Das ging in den letzten Jahren zwar immer gut, doch mit der seit diesem Jahr zurückgekehrten Volatilität in den Märkten ist die Strategie des Trendfolgers zum Scheitern verurteilt. Kaufen Sie lieber vorausschauend antizyklisch und lassen Sie die Volatilität für sich arbeiten. *Wir sehen gerade massive Parallelen zu 2002, dem Jahr, wo eine der größten Rohstoffhaussen gestartet ist.* *Spottbilliger Einkauf von zehn sensationell aussichtsreichen Rohstoffprojekte* So wie es auch die Unternehmensstrategie von *GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR)* ist. Im Rohstoff-Bärenmarkt hat sich das Management von GoldMining clever mit insgesamt zehn aussichtsreichen Rohstoffprojekten zu extrem günstigen Preisen eingedeckt. *Ich liebe Manager, die mit einer solchen Weitsicht agieren.* Und diese Manager sind nicht blöde. Diese wissen, dass die nächste Rohstoffhausse bevorsteht und die reiben sich jetzt schon die Hände, die Projekte im bevorstehenden nächsten Bullenmarkt mit Gewinn zu veräußern oder einfach selbst zu erschließen. Alle Projekte liegen auf dem amerikanischen Kontinent und bieten hiermit den Aktionären eine sehr gute Sicherheit. Insgesamt handelt es sich dabei *fünf reine Goldprojekte*, bei denen zu *dreien bereits eine ausführliche und bei zweien eine erste abgeleitete Ressourcenschätzung vorliegt*, des Weiteren *drei Gold- und Kupferprojekte, jeweils mit ausführlichen Ressourcenschätzungen,* *ein komplett unerschlossenes Goldprojekt mit einer ersten unabhängigen Ressourcenschätzung in Vorbereitung sowie eine 75 %-ige* Beteiligung am Joint Venture zu einem Uranprojekt. *Fundamentale Unterbewertung - unabhängige Ressourcenschätzungen von über 9,5 Millionen Unzen Gold* Alles zusammen zeigen *die unabhängigen Ressourcenschätzungen 9,5 Mio. Unzen Gold* in der gemessenen und angezeigten Kategorie an, die als sehr zuverlässige Schätzungen gelten, *und 11,7 Mio. Unzen Gold* in der abgeleiteten Kategorie an. Beim aktuellen Kurs von 1.320 $-US/Unze *Gold ergäbe das einen Gesamtwert des Goldvorkommens von über 35 Mrd. CAD. Dabei sind die Kupfervorkommen, das unerschlossene Goldprojekt und das Uranvorkommen noch nicht miteingerechnet. * Für diese zehn Projekte hat GoldMining in den vergangenen Jahren insgesamt knapp 80 Mio. CAD gezahlt. Lächerlich wenig, wenn man sieht, was diese Projekte heute zusammen wert sind. Der Wert hat sich knapp ver-10-facht, und das wie erwähnt nur gemessen an den Projekten, die sich zum heutigen Stand beziffern lassen. Die Marktkapitalisierung von GoldMining *(WKN: A2DHZ0) *beläuft sich dabei zum heutigen Stand auf gerade einmal 151,24 Mio. CAD. Das entspricht nicht einmal 2x Buchwert. Geradezu lächerlich für einen Goldexplorer mit einem so breiten Portfolio. *Sie sehen, anhand einfachster Bewertungsansätze ist GoldMining derzeit an der Börse um 543 % unterbewertet.* *Management hält selber 25% am Unternehmen und hat hohes Interesse an Wertsteigerungen für alle Aktionäre * Eine hervorragende Grundlage ist fundamental gesehen also bereits geschaffen, aber auch darum herum ist Gold Mining hervorragen aufgestellt: Gründer und Vorsitzender Amir Adnani ist in der Branche kein Unbekannter. Er verfügt über viel Erfahrung und hat bereits nachgewiesen, dass er Werte für Aktionäre schafft, unter anderem als *CEO von Uranium Energy Corp*. Insgesamt liest sich das Management, Board of Directors und Advisory Board wie das who is who der Branche. Und das Beste: Insgesamt 25 % der Anteile an Gold Mining werden von Insidern gehalten, das heißt, Management und Aktionäre verfolgen alle das gemeinsame Ziel den Wert der Anteile von Gold Mining zu steigern. Die Strategie dafür ist so einfach wie auch genial. Im Rohstoff-Bärenmarkt Projekte günstig einkaufen, um diese im Bullenmarkt gewinnbringend zu verkaufen oder selbst zu erschließen. Neue Akquisitionen werden zum Teil über die Ausgabe neuer Anteile zum Teil über Barmittel finanziert. Dabei wird aber streng darauf geachtet, dass die Verwässerung für die bisherigen Aktionäre geringer ausfällt, als der Nutzen der Akquisition. *Was das genau bedeutet, möchte ich Ihnen am letzten genialen Coup von GoldMining einmal kurz vorrechnen:* Im November 2017 erwarb man 100 % des Goldprojektes Crucero in Peru. Für den Kauf, der weitestgehend durch Shares finanziert wurde, akzeptierte man eine Verwässerung der alten Anteile von 4 %. Das Vorkommen wurde bereits auf ein Vorkommen von 993.000 Unzen Gold in der angezeigten und 1,147 Mio. Unzen in der abgeleiteten Kategorie, bei einem Goldgehalt von 1 g/t und Cut-Off Grade von 0,4 g/t. geschätzt. Damit erhöht sich der Wert des Goldportfolios von GoldMining nach Ressourcenschätzungen um 10 %. Somit bezahlten Aktionäre 10 % fundamentale Wertsteigerung mit nur 4 % Verwässerung. *Ein Bomben-Deal für Aktionäre.* *Das Beste aus Ihrer Sicht: der Kurs befindet sich derzeit in einer Bodenbildungsphase und hat daher diese gute Nachricht noch gar nicht eingepreist.* Selbiges gilt für einen weiteren vorausschauenden Schachzug des Managements. Im März dieses Jahres gelang es GoldMining 2/3 einer bestehenden 4 % Royalty Verpflichtung für das Cachoeira Projekt aufzukaufen. Damit beträgt die Royalty Verpflichtung nunmehr lediglich 1,33 %, was sich im Fall einer Erschließung des Projektes bei steigendem Goldpreis für den Return der Shareholder rechnen wird, gerade weil dieses Projekt äußerst vielversprechend ist. So zeigt die Ressourcenschätzung in der angezeigten Kategorie 17.470 Tonnen Mineralgestein auf dem Gebiet an bei einem Goldgehalt von 1,23 g/t und einer Betriebsschwellengrenze von 0,35 sowie 15.667 Tonnen Mineralgestein mit einem Goldgehalt von 1,07 g/t in der abgeleiteten Kategorie an. Cachoeira ist eines von vier Projekten von GoldMining in Para State Brasilien. Ein weiteres dieser Brasilienprojekte ist Sao Jorge. Hier schlummern in der angezeigten Kategorie 14.420 Tonnen Mineralgestein bei einem Goldanteil von 1,54 g/t und 28.190 Tonnen Mineralgestein mit einem Goldgehalt von 1,14 g/t bei einer Betriebsschwellengrenze von 0,3. Das Beste an diesem Projekt: Obwohl hier bereits 1.035.000 Unzen Gold vermutet werden, sind erst 20 % der San Jorge Ressource erkundet. Das heißt, bei dieser ohnehin bereits lukrativen Ressource sind 80 % noch komplett unerforscht. *Das Upside-Potenzial dieses Projektes ist also gewaltig und somit äußerst vielversprechend.* *Das Flag-Schiff Projekt bietet rund 31 Milliarden USD Potenzial* Zuletzt möchte ich Ihnen noch das Flag-Schiff Projekt von GoldMining vorstellen. Ja, richtig gehört, zum eigentlichen Schatz des Unternehmens habe ich noch kein Wort verloren. Bei dem am weitesten erschlossenen Projekt von GoldMining handelt es sich um Titiribi. Hier schlummern in der gemessenen Kategorie 51,6 Mio. Tonnen Mineralgestein mit einem Goldgehalt von 0,49 g/t und einem Kupfergehalt von 0,78 g/t bei einem Cut-Off Grad von 0,3 g/t. Somit ergeben sich nach der umfangreichsten und zuverlässigsten Ressourcenschätzung 820.000 Unzen Gold und 195,1 Mlbs. Kupfer. Dabei handelt es sich um die umfangreichste und zuverlässigste Form der Ressourcenschätzung. Alleine diese beiden Vorkommen hätten zu aktuellen Preisen einen Marktwert von über 3 Mrd. CAD. In der angezeigten Kategorie werden sogar 3.820.000 Unzen Gold und 459,3 Mlbs Kupfer und in der

