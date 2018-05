Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta004/22.05.2018/07:00) - > Kauf von 1.066 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten und 771 Parkplätzen in Heidenheim bei Ulm > Neues Portfolio mit vermietbarer Wohnfläche von 73.711 Quadratmetern; Vermietungsstand von rund 95 Prozent; gesamte vermietbare Wohnfläche steigt auf 518.000 Quadratmeter > Jährliche Soll-Mieteinnahmen im Gesamtportfolio steigen um rund 18 Prozent auf über CHF 40,0 Mio.; Anzahl Wohneinheiten erhöht sich um 15 Prozent auf rund 8.000 Einheiten > Bestandsaufbau schreitet zügig voran; mittelfristiger Zielbestand von 9.000 Wohnungen fest im Blick



Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, baut das Bestandsportfolio weiter aus. Der Kaufvertrag zur Übernahme von 1.066 Wohneinheiten in Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg, wurde notariell beurkundet. Der gesamte Wohnungsbestand der Gruppe steigt dadurch um 15 Prozent auf 8.000 Einheiten. Die vermietbare Wohnfläche wird von rund 445.000 Quadratmetern auf 518.000 Quadratmeter erweitert. Über den Verkäufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart; der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 erfolgen.



Das neue Wohnportfolio, zu dem neben den Wohnungen auch 9 Gewerbeeinheiten und 771 Parkplätze gehören, befindet sich an drei Standorten im Grossraum Heidenheim an der Brenz. In der Stadt Heidenheim ist mit rund 98 Prozent der Grossteil des Portfolios angesiedelt. Heidenheim konnte in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum verzeichnen. Mit den Hauptsitzen von mehreren multinationalen Konzernen, darunter Voith, sowie Hartmann und Edelmann, präsentiert sich der Landkreis wirtschaftlich überaus stark. Mit dem Ankauf erweitert die Peach Property Group ihre bisherigen regionalen Cluster an Wohnimmobilien um die Region Heidenheim/Ulm in Baden-Württemberg und weitet ihr Tätigkeitsgebiet somit ins südliche Deutschland aus.



Die neu akquirierten Gebäude wurden zwischen 1905 und 2006 errichtet und befindet sich dank kontinuierlichen Investitionen in einem guten Zustand. Peach Property Group plant durch gezielte Investitionen die Attraktivität der Objekte weiter zu steigern und die vorhandenen Potenziale zu heben. Der Grossteil der Wohnungen soll langfristig im Bestand gehalten werden - ein kleiner Teil der Immobilien eignet sich für eine Privatisierung. Das Portfolio weist einen durchschnittlichen Vermietungsstand von rund 95 Prozent auf. Die jährliche Soll-Miete liegt derzeit bei rund CHF 6,5 Mio. (EUR 5,5 Mio.). Die jährlichen Soll-Mieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio der Peach Property Group erhöhen sich durch den Ankauf des Portfolios entsprechend von derzeit CHF 34,0 Mio. um rund 18% auf über CHF 40,0 Mio.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Peach Property etabliert sich durch diese Akquisition mit einer starken Präsenz im Süden Deutschlands. Wir sind vom Standort Heidenheim in Baden-Württemberg mit seiner starken Wirtschaftskraft überzeugt und freuen uns sehr, hier nun mit einem Vermietungscluster vertreten zu sein, welcher von Beginn an über die kritische Grösse verfügt. Dies wird uns erlauben, ein fokussiertes Asset Management mit lokalen Ressourcen zu betreiben, um so die vorhandenen Potenziale heben zu können. Durch den erneuten Ankauf eines grossen Portfolios setzen wir unseren Wachstumskurs fort: Wir steigern unseren Bestand an Wohnimmobilien auf 8.000 Einheiten und sind unserem mittelfristigen Etappenziel von 9.000 Wohnungen im Bestand einen bedeutenden Schritt nähergekommen."



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt.



