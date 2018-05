Zürich - Die 100 grössten Luxusgüterunternehmen der Welt haben im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von USD 217 Milliarden erwirtschaftet. Gleichzeitig wuchsen sie aber langsamer als in den Vorjahren: Die durchschnittliche Wachstumsrate lag bei 1% und ist damit um 6 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor, wie dem jährlichen Global Powers of Luxury Goods Bericht von Deloitte zu entnehmen ist. Die Schweiz bleibt einer der stärksten Luxusgütermärkte mit drei Unternehmen unter den Top 12, die vor allem Luxusuhren herstellen. Die drei grössten Schweizer Unternehmen haben jedoch alle jeweils einen Platz im Ranking eingebüsst, was vor allem auf den starken Schweizer Franken und einen Rückgang im Tourismus zurückzuführen ist. Um im sich schnell ändernden Umfeld behaupten zu können und in neuen Märkten erfolgreich zu sein, setzen Luxusunternehmen zunehmend auf digitale Konnektivität, sprechen die immer mobileren Konsumenten spezifisch an und setzen neue Geschäftsmodelle um.

Der aktuelle Bericht umfasst eine Auflistung und Analyse der weltweit 100 grössten Luxusgüterunternehmen, die sich auf öffentlich verfügbare Daten zum konsolidierten Umsatz mit Luxusgütern im Geschäftsjahr 2016 (inklusive Geschäftsjahre, die innerhalb der zwölf Monate per 30. Juni 2016 endeten) stützt. Ferner werden im Bericht die wichtigsten Trends, die am Luxusgütermarkt dominieren, sowie der globale Wirtschaftsausblick erörtert.

Die 100 grössten Luxusgüterunternehmen der Welt erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von USD 217 Milliarden; dies ist ein geringes Wachstum von USD 5 Milliarden (+1%) gegenüber dem Vorjahr[1]. Die Branche ist weiterhin durch eine hohe wirtschaftliche Konzentration gekennzeichnet: Die zehn grössten Unternehmen machen 47% des Gesamtumsatzes aller 100 Unternehmen aus. Die fünf grössten Unternehmen - LVMH, Estée Lauder, Richemont, Luxottica und Kering - behaupteten ihre Position in der Führungsgruppe.

«Obwohl wir in den letzten Jahren einen Wachstumsknick in der Branche erlebt haben, scheint das Geschäftsjahr 2016 für die meisten Unternehmen den Tiefpunkt des Abschwungs zu markieren. Das Wachstum der Luxusgüterindustrie wird sich im Gegensatz zu vielen anderen Branchen fortsetzen», ist Karine Szegedi, Partnerin und zuständig für Fashion & Luxury bei Deloitte Schweiz, überzeugt. «Was Luxus für die Konsumenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...