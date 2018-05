Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIENSTAG: In Hongkong und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

Die USA wollen den Iran nach ihrem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit massivem Druck zu einer Änderung seiner Politik zwingen. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte "die stärksten Sanktionen in der Geschichte" an, die sein Land gegen den Iran verhängen werde. "Wir werden beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische Regime ausüben." Irans Präsident Hassan Ruhani zeigte sich unbeeindruckt: Sein Land werde sich nicht einschüchtern lassen. Für ein "neues Abkommen" stellte Pompeo dem Iran zwölf harte Bedingungen. Teheran müsse unter anderem sein Raketenprogramm beenden und sich künftig aus den Konflikten im Nahen Osten, etwa im Jemen oder in Syrien, heraushalten. An die Adresse der Europäer gerichtet sagte Pompeo, Firmen, die "verbotene Geschäfte" mit dem Iran machten, würden "zur Verantwortung gezogen". US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen und die Wiedereinsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verkündet. Die EU will an dem bestehenden Abkommen festhalten. Die EU-Kommission hat am Freitag ein Verfahren in Gang gesetzt, um europäische Unternehmen vor US-Sanktionen zu schützen, wenn sie weiter im Iran tätig sind. Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank Deutschlands, die DZ Bank in Frankfurt, wird nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran sämtliche Zahlungsgeschäfte mit Iran-Bezug einstellen.

Die populistischen italienischen Parteien Fünf Sterne und Lega wollen einen Quereinsteiger aus der Wissenschaft an die Spitze ihrer geplanten Regierungskoalition stellen: Die Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini gaben den Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte als ihren Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten bekannt. Der 54-jährige Conte war bislang in der politischen Öffentlichkeit kaum in Erscheinung getreten. Der Präsident muss Contes Nominierung nun noch billigen, bevor dann das Parlament über ihn abstimmen kann. Matarella beraumte für Dienstag Unterredungen mit den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern an. Sollte Conte bestätigt werden, stünde er an der Spitze einer Regierung aus systemkritischen und EU-skeptischen Parteien, deren politische Vorhaben zu massiven Konflikten mit der Europäischen Union führen könnten. Medienberichten zufolge ist Salvini nun als Innenminister vorgesehen, während Di Maio das Arbeitsressort oder das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung übernehmen könnte.

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

Aurelius Eq. Opp. 5,00 Euro (Montag) Cenit 1,00 Euro (Montag) Fresenius 0,75 Euro (Montag) Technotrans 0,88 Euro (Montag) Engie 0,35 Euro (Dienstag) Michelin 3,55 Euro (Dienstag) Suez 0,65 Euro (Dienstag)

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.732,20 -0,03 Nikkei-225 22.981,95 -0,09 Schanghai-Comp. 3.201,11 -0,40 DAX 13.077,72 -0,28 Fr. DAX-Future 13.082,00 -0,24 Fr. XDAX 13.084,87 -0,20 Fr. MDAX 26.834,65 0,03 Fr. TecDAX 2.805,99 0,04 Fr. EuroStoxx50 3.572,57 -0,03 Mo. Stoxx50 3.163,94 0,20 Mo. Dow-Jones 25.013,29 1,21 Mo. S&P-500-Index 2.733,01 0,74 Mo. Nasdaq-Comp. 7.394,04 0,54 Mo. EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,39 +59 Mo.

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,52 0,52 0,09 USA 2 Jahre 2,56 2,57 0,67 USA 10 Jahre 3,05 3,06 0,64 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

EUROPA (Pfingstmontag, 21. Mai)

Kaum verändert - Die Annäherung im Handelsstreit stützte die Stimmung. Etwas gedämpft wurde sie dagegen von der Entwicklung in Italien, wo die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega ein Regierungsprogramm vorgelegt haben, das unter anderem die vollständige Abkehr vom Sparprogramm der Vorgängerregierung vorsieht. Das drückte den Mailänder Leitindex MIB um 1,5 Prozent und trieb die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen um 17 Basispunkte auf knapp 2,40 Prozent. Dagegen erklomm der FTSE-100 in London ein Rekordhoch. Viele Börsen in Europa waren allerdings am Pfingstmontag geschlossen, so dass der Handel insgesamt als ruhig beschrieben wurde. Für Ryanair ging es um fast 5 Prozent nach oben, obwohl der Billigflieger für das neue Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang erwartet. Das sei nicht überraschend gekommen, sagte Analyst Artjom Hatsaturjants von Accendo Markets. Zudem neige Ryanair dazu, die Prognose für das Gesamtjahr zu übertreffen. Astrazeneca gewannen 3,4 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Medikament zugelassen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX (Freitag, 18. Mai)

Etwas leichter - Lufthansa gaben um 1,8 Prozent nach. Die anhaltend hohen Ölpreise sprächen nicht für den Sektor, hieß es. Belastend könnten auch Agenturmeldungen gewirkt haben, wonach die sich abzeichnende neue Regierung in Italien den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Alitalia stoppen könnte. Grand City Properties wuchs im ersten Quartal zweistellig und übertraf die Markterwartungen. Nach einem bestätigten Ausblick gewann die Aktie 0,6 Prozent. Nach einer positiven Studie von JP Morgan mit Kursziel 550 Euro ging es für Puma-Papiere um 4 Prozent auf knapp 480 Euro nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE (Montag, 21. Mai)

Die sehr guten Vorgaben der US-Börsen und die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA stützten auch diesseits des Atlantiks. Zwar wurde am Pfingstmontag kein XDAX ermittelt, beim Broker Lang & Schwarz wurde der DAX mit 13.145 Punkten jedoch 0,5 Prozent über dem Xetra-Schlussstand vom Freitag indiziert. Evotec machten einen Kurssprung um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen am Abend eine strategische Partnerschaft im Bereich Onkologie mit dem US-Unternehmen Celgene bekanntgegeben hatte.

USA / WALL STREET (Montag, 21. Mai)

Fester - Die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA sorgte für Auftrieb. Gesucht waren Aktien der Industriebranche und von Logistikunternehmen, die besonders von einer Beilegung des Handelsstreits profitieren dürften. Im Dow gewannen Boeing 3,6 Prozent und United Technologies 2,3 Prozent. Im Logistiksektor stiegen Expeditors um 1,6 Prozent. Das Unternehmen erzielt ein Drittel seines Umsatzes mit dem Transport von Waren zwischen den USA und China. General Electric (GE) legten 1,9 Prozent zu. Der Konzern fusioniert sein Transportgeschäft mit dem Zughersteller- und -ausrüster Wabtec. Die Transaktion hat einen Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar. GE erhält bei Abschluss 2,9 Milliarden Dollar in bar. Für Tesla ging es um 2,8 Prozent nach oben, nachdem CEO Elon Musk zwei weitere Versionen des Model 3 angekündigt hatte. Micron (+3,9 Prozent) waren gesucht, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick auf das laufende Quartal angehoben hatte. Intel gewannen in diesem Sog 1,5 Prozent, KLA-Tencor 1,9 Prozent und Lam Research 2,2 Prozent. Am Freitag vor Pfingsten hatten die US-Börsen erwas leichter geschlossen.

Am Anleihemarkt traten die Notierungen mehr oder weniger auf der Stelle. Die Zehnjahresrendite zeigte sich kaum verändert bei 3,06 Prozent. Händler berichteten von Zurückhaltungen vor einer Fülle von Neuemissionen des US-Finanzministeriums.

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1774 -0,2% 1,1795 1,1766 EUR/JPY 130,66 -0,2% 130,95 130,26 EUR/CHF 1,1737 -0,2% 1,1759 1,1751 GBP/EUR 1,1394 -0,0% 1,1418 1,1453 USD/JPY 110,96 -0,1% 111,03 110,70 GBP/USD 1,3416 -0,1% 1,3432 1,3474 Bitcoin BTC/USD 8.318,87 -1,2% 8.422,70 8.092,15

Der Euro geriet mit der Entwicklung in Italien zeitweise unter Druck, erholte sich aber am späten Abend wieder. Dieses sieht unter anderem eine vollständige Abkehr vom Sparkurs der Vorgängerregierung vor. Neuer Ministerpräsident soll der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte werden, ein nahezu unbekannter Newcomer. Auch der Yen machte im späteren Tagesverlauf zum Dollar Boden gut. Das britische Pfund fiel auf ein neues Jahrestief bei 1,3390 Dollar. Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt fort und markierte gegen den Dollar erneut ein Rekordtief.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,44 72,24 +0,3% 0,20 +20,6% Brent/ICE 79,35 79,22 +0,2% 0,13 +21,6%

