DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21 US71645WAR25 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/22 US71647NAR08 22.05.2018 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21 US71645WAR25 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/22 US71647NAR08 22.05.2018 HZE/EOT