Das Analysehaus RBC Capital hat AB Inbev von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 78 Euro angehoben. Die überdurchschnittlichen Margen des Bierbrauers seien durch seine starke lokale Wettbewerbsposition gerechtfertigt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dividende sei aufgrund der derzeitigen Profitabilität nur wenig gefährdet. Die Nach einer im Branchenvergleich schwächeren Kursentwicklung in den vergangenen beiden zwei Jahren bewerte er die Aktie nun nicht mehr negativ./ag/mne Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-05-22/08:59

ISIN: BE0974293251