Eins der zehn führenden sozialen Netzwerke übernimmt Blockchain-Technologie



ASKfm kündigte das dezentralisierte Upgrade ASKfm 2.0 an, das laut eigener Aussage Wissen in jeglicher Form monetarisiert. Dies wird durch eine Plattform in die Wege geleitet, die sowohl zahlreiche Informationen aus verschiedenen Bereichen als auch Millionen von Anwendern integriert. Laut ASKfm bietet dies ausreichend Fachwissen, um eine wissensorientierte Ökonomie aufzubauen, für die Anwender als Interessensvertreter fungieren.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694319/ASKfm_Logo.jpg )



Ein gigantischer Sprung



ASKfm ist zur Zeit das weltweit größte F&A-Netzwerk, das sich monatlich mit 600 Fragen auseinandersetzt. Die anstehende Version, ASKfm 2.0, möchte die Plattform von einer Arena des Wissensaustauschs, die sie heute ist, zu einer Art Online-Wissensshop machen. Laut Aussage des Unternehmens kann Blockchain-Technologie den Zugang zu Wissen und seiner Auswertung effektiv neu gestalten. Interaktionen innerhalb sozialer Medien werden tokenisiert, um Anwender zu belohnen, deren Antworten großen Anklang finden und auf Nachfrage stoßen. Laut des Unternehmens könne Fachwissen so einen Eigenwert entwickeln und zum Kernstück der neuen Ökonomie werden.



Der Weg zur Nachhaltigkeit



Das Unternehmen hat sich seit langem mit der Ausarbeitung einer Blockchain-Lösung auseinandergesetzt, die nun endgültig präsentiert wird. Maxym Tsaryk, CEO von ASKfm, erklärt:



"Momentan beschäftigen wir uns mit der Finalisierung unserer hochbelasteten Blockchain-F&A-Plattform. Unser neues Kryptowährungs-Token wird daher nicht aus einer Laune heraus eingeführt, sondern aufgrund konzeptbedingter Notwendigkeit, da das Produkt nicht ohne existieren könnte. Blockchain ebnet den Weg für ein demokratisches Umfeld und selbstregulierende ökonomischen Modelle, die Marktgesetzen und deren Mechanismen unterliegen. Ohne Blockchain sehen wir für ASKfm, Technologien und soziale Netzwerke keine Zukunft."



Jeder kann sich beteiligen



215 Millionen gegenwärtige ASKfm-Nutzer können nun zu ASKfm 2.0 wechseln und ein Wallet registrieren, um im Gegenzug dazu Tokens zu erhalten. Wie bisher wird die Community die Möglichkeit haben, sich während des Jahres an der bevorstehenden ICO-Veranstaltung zu beteiligen. Das soziale Netzwerk plant, Token im Gesamtwert von 100.000.000 Dollar zu verkaufen.



Laut des Unternehmens ist der Privatverkauf mit Mindestbeträgen ab einer Millionen Dollar bereits im Gange. Die Termine und Daten des Crowdsales sind bisher noch nicht bekannt. Die breite Öffentlichkeit kann momentan lediglich einen Antrag für die Whitelist stellen, wofür ASKfm eine spezielle Webseite eingerichtet hat. Für weitere Informationen zu Askfm 2.0 und um einen Teilnahmeantrag zu stellen, besuchen Sie bitte askfm.io.



