IRW-PRESS: New Point Exploration Corp.: New Point erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Empire in Nevada

New Point erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Empire in Nevada

VANCOUVER-22. Mai 2018-New Point Exploration Corp. (CSE: NP / Frankfurt: 4NP) (New Point oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Goldhat Resources Inc. und dessen Aktionären ein Aktienkaufabkommen (die Erwerbsvereinbarung) abgeschlossen hat, wonach New Point Goldhat und dessen US-Tochtergesellschaft, die über einen langfristigen und exklusiven Pachtvertrag für bestimmte, nicht patentierte Bergbaukonzessionen (das Lithiumkonzessionsgebiet Empire) verfügt, übernommen hat.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43425/NP - News release Empire Lithium Property FINAL_DEneu_PRCOM.001.jpeg

Bryn Gardener-Evans, President und CEO von New Point, sagte dazu: Wir freuen uns, ein vielversprechendes Lithiumkonzessionsgebiet in einer Zeit in unser Portfolio aufzunehmen, in der Lithium aufgrund der aufstrebenden Märkte für Batterien und Elektrofahrzeuge immer mehr Aufmerksamkeit zukommt. Gardener-Evans weiter: Dieses Konzessionsgebiet ist wegen seiner geologischen Lage und des Vorkommens von Lithium in den aktiven geothermischen Flüssigkeiten und Oberflächensalzen in der San Emidio Wüste, die viele der gleichen Eigenschaften der Lithium-Sole-Lagerstätten in Clayton Valley (Nevada) und Südamerika aufweisen, von besonderem Interesse.

Über das Lithiumkonzessionsgebiet Empire

Das Lithiumkonzessionsgebiet Empire befindet sich in der San Emidio Wüste (Nevada), ca. 100 km nord-nordöstlich von Reno, und erstreckt sich über rund 600 Acres. Das Konzessionsgebiet liegt in der nordöstlichen Ecke des Trends Walker Lane, einer strukturell komplexen tektonischen Zone. Diese Zone ist nach wie vor geologisch aktiv mit zahlreichen Erdbeben und jüngsten vulkanischen Aktivitäten. Obwohl das San Emidio Valley der Standort für Bohrungen für die Exploration und Erschließung geothermischer Energie ist, waren frühere Bohrungen nicht auf ein Lithium-Sole- oder -Mineralienmodell ausgerichtet.

Im Oktober 2016 führte Nevada Energy Metals Inc. im Lithiumkonzessionsgebiet Empire ein Bodenprobenahmeprogramm entlang eines Rasters durch [Quelle: Alan J. Morris MSc, CPG, 25. Oktober 2016: NI 43-101-konformer technischer Bericht, San Emidio Desert Project, Washoe County, Nevada, USA]. Im Zuge des Programms wurden Proben in 200-Meter-Abschnitten entlang von Linien im Abstand von 400 Metern entnommen, die Lithiumgehalte von 78,8 bis 600 ppm (Mittelwert von 300 ppm) ergaben. Diese Gehalte schneiden im Vergleich zu den Hintergrundswerten in den angrenzenden Konzessionsgebieten gut ab und könnten auf die Konzentration der unterirdischen Lithium-Solen in den Schluffen und der Salzkruste der Salztonebene, der Playa, im Lithiumkonzessionsgebiet Empire hinweisen.

Das Unternehmen bereitet derzeit ein erstes Explorationsprogramm für das Konzessionsgebiet vor, das in Kürze beginnen soll.

Qualitätskontrolle und Probenahmen

Die Bodenproben wurden vom Personal von Carlin Trend Mining Services aus Elko (Nevada) entnommen. Alan Morris, der Autor des Berichts mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, San Emidio Desert Project, Washoe County, Nevada, USA, hat Standardproben in die Probencharge hinzugefügt und die Proben vom Büro zum Aufbereitungslabor von ALS in Elko transportiert. ALS nahm die Proben am 19. September 2016 entgegen und schickte sie zur Siebung an das Labor in Reno. Nach der Aufbereitung wurden Teilproben zur Analyse an das Analyselabor von ALS in Vancouver geschickt. Die in die Probencharge eingefügten Qualitätskontroll-Standardproben ergaben eine Abweichung von +/- 3,8% um den Mittelwert von 723. Diese Standardprobe hatte einen ungefähren Gehalt von 750 ppm; die Werte liegen dementsprechend leicht unter dem angegebenen Wert, was für Explorationsproben jedoch durchaus akzeptabel ist. Abgesehen vom Bodenprobenahmeprogramm wurden für dieses Projektgebiet keine eigenen Daten ermittelt oder geprüft. Alle für die Erstellung dieses Berichts verwendeten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Diese Berichte wurden von qualifizierten Personen oder Organisationen verfasst und gelten als sachlich korrekt.

Erwerbs- und Pachtbedingungen

Gemäß der Erwerbsvereinbarung begab New Point bei Abschluss der Übernahme von Goldhat insgesamt 2,1 Millionen Stammaktien an die Aktionäre von Goldhat. Im Rahmen des langfristigen Pachtvertrags wird die neu erworbene Tochtergesellschaft von New Point für die jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von 15.000 US-Dollar im ersten Jahr verantwortlich sein. Die Pachtzahlungen werden nach 10 Jahren auf 50.000 US-Dollar pro Jahr ansteigen. Die Mineralprodukte aus dem Lithiumkonzessionsgebiet Empire unterliegen einer NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2 %, die für 1 Million US-Dollar erworben werden kann, sowie einer weiteren NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 1 %, die nicht erworben werden kann. Darüber hinaus müssen gemäß des Pachtvertrags in zwei Jahren Arbeiten im Wert von 75.000 US-Dollar pro Jahr durchgeführt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Aspekte dieser Pressemeldung wurden von Herrn Eric Saderholm, P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über New Point Exploration Corp.

New Point (CSE: NP) ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten mit Bezug zum wachstumsstarken Batteriesektor spezialisiert hat. New Point legt seinen Geschäftsschwerpunkt auf aussichtsreiche Konzessionsgebiete mit hochgradiger Mineralisierung in Nordamerika und konzentriert sich auf den Ausbau eines Portfolios an Lithium-, Kobalt- und Kupferprojekten in potenzialreichen, bergbaufreundlichen Rechtssystemen. New Point, ein Metallunternehmen der nächsten Generation.

Für das Board von New Point Exploration Corp.

Bryn Gardener-Evans

President & CEO

Firmensitz

1240-1140 West Pender St

Vancouver, BC

V6E 4G1

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@newpointexploration.com

Tel: 403-830-3710

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen zum Übernahmeabkommen, zum geplanten Explorationsprogramm im Lithiumkonzessionsgebiet Empire, zu den künftigen Investitionen, zu den voraussichtlichen Geschäftsplänen, wie etwa die Entwicklung des Unternehmens zu einem Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Bezug zum Batteriesektor, sowie zum zeitlichen Verlauf der künftigen Aktivitäten des Unternehmens. Häufig, wenn auch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsweise auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen als angemessen betrachtet werden, jedoch typischerweise bedeutenden betrieblichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Dazu zählt unter anderem: dass die Preise für Lithium, Kobalt, Kupfer und Grundmetalle auch weiterhin den Schätzungen entsprechen; dass die Preise für Mitarbeiter, Werkstoffe, Betriebsmittel und Leistungen (einschließlich Transport) auch weiterhin den Schätzungen entsprechen; dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Behördenzulassungen für die Betriebe des Unternehmens zeitgerecht erteilt werden; und dass das Unternehmen in der Lage ist, die gesetzlichen Auflagen im Hinblick auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu erfüllen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem: betriebliche und technische Schwierigkeiten in Verbindung mit der Rohstoffexploration- und -entwicklung, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den geologischen und metallurgischen Annahmen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Explorationsprojekte, Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Geschäftsplan des Unternehmens finanzieren zu können, zukünftige Preise für Lithium, Kobalt, Kupfer und Grundmetalle, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Änderungen an den Finanzmärkten und bei der Nachfrage und den Marktpreisen für Rohstoffe, Verzögerungen beim Erhalt der Regierungs- und Behördengenehmigungen (einschließlich der kanadischen Börse/Canadian Securities Exchange), bei Zulassungen oder Finanzierungen, oder beim Abschluss der Erschließungs- oder Bauarbeiten, Änderungen bei den Gesetzen, Vorschriften und Maßnahmen im Hinblick auf den Bergbaubetrieb, Hedging-Praktiken, Währungsschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Einschränkungen bei den Rechtsansprüchen in Bezug auf Versicherungsdeckung sowie der zeitliche Ablauf und mögliche Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, Umweltthemen und Haftungen, sowie all jene Faktoren, die in der Rubrik Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 8. November 2017 sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Kopien dazu finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43425

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43425&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64812 01037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6481201037

AXC0075 2018-05-22/09:11