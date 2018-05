Die Zahl der Hackerangriffe gegen Unternehmen steigt, gerade Mittelständler sind gefährdet. Der Verfassungsschutz schickt jetzt seine besten Leute in die Betriebe, um Mittelständler gegen Cyberkriminelle zu schulen.

Mehr Schutz als in Gronau geht kaum. Das Werksgelände ist von hohem Drahtzaun umgeben, überall sind Kameras postiert. Sicherheitskräfte warten auch am Eingang, kontrollieren jeden Mitarbeiter, Besucher müssen erst mal Anmeldung und Ausweis vorzeigen und ihr Handy wie im Schwimmbad einschließen. Dann passieren sie eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, Taschen und Jacken werden durchleuchtet.

Der Aufwand ist verständlich. Schließlich produziert das Unternehmen Urenco hier radioaktives Uranhexafluorid. Der farblose, kristalline Feststoff kommt in Brennelementen für Kernkraftwerke zum Einsatz. Urenco macht damit rund 430 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

Trotz allen Aufwands will sich Sicherheitschef Thomas Wennemer nicht nur auf eigene Abwehrkräfte verlassen. Einmal im Jahr schaut deshalb Henning Voß im Werk nahe der holländischen Grenze vorbei. Der Wirtschaftsschutzexperte des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen kennt sich bestens aus mit Spionage, Cyberattacken und den neuesten Maschen der illegalen Informationsbeschaffung. Beratung von Unternehmen ist für ihn Alltag. Experten wie Voß sollen vor allem Mittelständlern helfen, Cyberkriminalität in den Griff zu bekommen.

Der Bedarf für solche Abwehrtrainings ist gigantisch. Gerade erst haben offenbar russische Hacker staatliche und privatwirtschaftliche Infrastrukturen angegriffen. Bei 53 Prozent aller deutschen Unternehmen kam es laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom innerhalb von zwei Jahren zu Fällen von Spionage, Datenklau oder Sabotage, mindestens 55 Milliarden Euro Schaden sind so entstanden. Da die Betroffenen Attacken aus Angst vor Reputationsschäden oft gar nicht melden, liegen die tatsächlichen Zahlen vermutlich deutlich höher.

Unbefugte Eindringlinge

In allen Bundesländern bieten Verfassungsschützer Unternehmen daher Beratung an - und zwar kostenlos. 2017 hat allein der Verfassungsschutz in NRW mehr als 3000 Manager, Mitarbeiter und Wissenschaftler geschult und beraten - Tendenz steigend.

Die Cyberattacken treffen zunehmend den Mittelstand: Durch die als Industrie 4.0 bekannte Vernetzung von Maschinen über das Internet entstehen neue Angriffspunkte, über die sich Wissen absaugen oder der Betrieb sabotieren lässt. Schon bei mittelgroßen Unternehmen sind heute viele Tausend Geräte und Maschinen miteinander verbunden. Jedes einzelne kann Zutritt zum Netzwerk verschaffen und ist damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...