Tashi Wangchuk wurde von einem chinesischen Gericht wegen Anstiftung zum Separatismus verurteilt. Dabei hatte er nur ein Interview gegeben.

In China ist der tibetische Menschenrechtler Tashi Wangchuk wegen eines kritischen Interviews zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der 32-Jährige wurde von einem Gericht in der westchinesischen Stadt Yushu wegen Aussagen, die er im Gespräch mit der "New York Times" gemacht hatte, am Dienstag der Anstiftung zum Separatismus schuldig gesprochen. Das bestätigte sein Anwalt ...

