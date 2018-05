Das ursprünglich aus Österreich stammende und an der Nasdaq notierte Biotechunternehmen Nabriva gab positive Ergebnisse seiner Lefamulin-Studie gegen Lungenentzündung (LEAP 2) bekannt, der zweiten von zwei zulassungsrelevanten Phase-3-Studien mit Lefamulin. In LEAP 2 erfüllte Lefamulin den primären Endpunkt der Nicht-Unterlegenheit (NI, 10,0% Marge) der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im Vergleich zu Moxifloxacin für frühes klinisches Ansprechen (ECR) 72 bis 120 Stunden nach Beginn der Therapie in der Absicht zur Behandlung von (ITT) Patientenpopulationen, wie das Unternehmen mitteilt. "Der heutige Tag markiert einen aufregenden Fortschritt in der Behandlung von CABP, da wir der dringend benötigten neuen Klasse von Antibiotika...

