Zürich - Spekulationen auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit geben am Montag der Börse in New York Rückenwind. Mit der auslaufenden Berichtesaison rückten dann Meldungen über eine eventuelle Absage des Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un in den Vordergrund. Steigende Zinsen nd Regierungsturbulenzen in Italien bremsten die europäischen Aktienmärkte ab Wochenmitte.

Nach einem sieben Wochen dauernden Anstieg konsolidierte der DAX abwartend um die 13'000er Marke, mit einem Wochengewinn von 0.6%. Ein ähnliches Bild ergab sich im Euro Stoxx 50 mit +0.2%. Kein Elan war im SMI auszumachen mit einem Wochenverlust von 0.6%. Der S&P 500 hatte in seinem robusten Aufwärtstrend am Dienstag einen leichten Rücksetzer und schloss die Woche mit einem Minus von 0.5%.

Wieder steigende Renditen bei US-Staatsanleihen

Mit den hochrevidierten Detailhandelsverkäufen vom Vormonat kletterten in den USA auch die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen wieder über 3%. In Europa standen europakritische Positionen in Italien im Vordergrund, was Abflüsse aus italienischen Bonds in deutsche Sicherheit bewirkte und die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe in Deutschland auf 0.58% per Freitag sinken liess. Die Zinsen in der Schweiz waren eher Im Fahrwasser der USA und avancierten ein paar Basispunkte.

Der EUR/USD setzte am Montag seinen Rebound noch etwas fort, drehte aber kurz vor 1.20 wieder gegen Süden, mit zunehmender Dynamik nach den verwirrenden News rund um die Regierungsbildung aus Italien. Charttechnisch wurde das Tief ...

