Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vapiano auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktie stelle eine hervorragende Möglichkeit dar, in den schnell wachsenden Markt der entsprechenden Gastronomieform zu investieren, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausschlaggebend für die Empfehlung seien Wachstum und die Margenentwicklung, wobei Speisen zur Mitnahme und Lieferung der entscheidende Wachstumstreiber seien./mf/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-05-22/09:56

ISIN: DE000A0WMNK9