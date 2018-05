Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geht davon aus, dass sein Gesetz zum Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit noch vor dem Sommer beschlossen wird.



Heil sagte am Dienstag im Inforadio vom RBB, es sei "sogar möglich", dass es "schon morgen im Kabinett" verabschiedet werde. "Mein Gesetzentwurf liegt vor und ich glaube, dass er nicht nur dem Koalitionsvertrag entspricht, sondern der Lebenswirklichkeit von Menschen. (...) Das ist vernünftig. Wir sollten uns jetzt ranmachen".



Der Gesetzentwurf sei "vor allem für Frauen wichtig. (...) Wenn man sein Leben lang nur Teilzeit (...) arbeitet, reicht's am Ende bei der Rente nicht. Außerdem muss die Arbeitszeit im Leben auch dem Leben entsprechen. Da gibt es Phasen, da muss man mal Teilzeit ran, weil man andere Verpflichtungen hat, in der Familie beispielsweise. Und dann will man wieder in Vollzeit arbeiten," so Heil.



