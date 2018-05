Le commerce international représente une opportunité de croissance mais sa mise en œuvre peut s'avérer compliquée. Règlementations locales, normes de qualité et d'étiquetage, différences culturelles, enjeux logistiques…, de nombreuses contraintes sont prendre en compte. Boxtal, n°1 de la livraison de colis multi-transporteurs pour les TPE/PME et e-commerçants a interrogé1 ses clients sur leurs habitudes d'exportations et les difficultés rencontrées.

Une majorité de PME exportent

80% des PME interrogées déclarent exporter l'international. Près de 50% d'entre elles réalisent entre 1 et 20% de leur chiffre d'affaires l'export mais elles ne sont que 9% atteindre les 75%. L'Union Européenne est le principal marché. Hors UE, l'Amérique du Nord arrive en 2e position (34%), suivi de l'Océanie (19%). A noter que plus de la moitié des entreprises interrogées affirme exporter dans plusieurs pays. Mais quels sont les facteurs qui les poussent exporter Pour 77% des répondants, c'est le potentiel business du marché ciblé qui a le plus d'influence. La forte croissance du pays et le pouvoir d'achat de ses consommateurs arrivent en 2éme position (18%) et enfin, la facilité d'accès du pays est le troisième critère mis en avant (5%).

Les principaux obstacles pour les PME

Près de 20% des répondants déclarent ne pas exporter l'international principalement par manque de clients l'étranger (30%). Les coûts de transport (23%) et la difficulté identifier des partenaires fiables (22%) constituent les deux principaux autres freins auxquels elles sont confrontées. Enfin, 16% d'entre elles renoncent exporter car les procédures réglementaires et douanières sont souvent peu claires.

Une logistique des retours compliquée

Pour 54% des TPE/PME interrogées la livraison l'international ne semble pas être un défi difficile relever mais elles sont 63% déclarer que la gestion des retours internationaux est beaucoup plus compliquée gérer. Parmi les principales raisons évoquées: le prix de la réexpédition qui dégrade la marge du e-commerçant (40%), les formalités douanières et administratives trop lourdes supporter (30%), la barrière de la langue (20%) qui peut entraver les démarches ou enfin la multitude d'interlocuteurs (10%).

Etude réalisée avril 2018 auprès de 317 TPE/PME et e-commerçants

