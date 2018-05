Sind die besten Zeiten für AbbVie (WKN:A1J84E) schon vorüber? Das große Pharmaunternehmen zählte 2017 mit einem beeindruckenden Plus von 54 % zu den Besten unter seinen Mitbewerbern. AbbVie startete auch 2018 großartig. Enttäuschende Ergebnisse einer Phase-2-Studie des Krebsmedikaments Rova-T ließen die Aktie jedoch heftig ins Schleudern geraten. Dennoch sind die Top-Führungskräfte von AbbVie nach wie vor sehr optimistisch, was die Perspektiven des Unternehmens angeht. AbbVies CEO Rick Gonzalez, CFO Bill Chase und Chief Scientific Officer Michael Severino haben sich vergangene Woche auf der Bank of America Merrill Lynch Health Care Conference Fragen zu aktuellen Produkten und wichtigen Pipeline-Kandidaten gestellt. Hier ...

