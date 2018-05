IRW-PRESS: Hybrid Minerals Inc.: Hybrid Minerals Inc. informiert über die aktuelle Situation im Kobalt-Goldprojekt CAS

Hybrid Minerals Inc. informiert über die aktuelle Situation im Kobalt-Goldprojekt CAS

VANCOUVER, BC, 22. Mai 2018 - Hybrid Minerals Inc. (TSXV: HZ) (Frankfurt: HM4) (Hybrid oder das Unternehmen) freut sich, zusammenfassend über die vergangenen Explorationsaktivitäten im Projekt CAS zu berichten und seine Pläne für die weitere Exploration bekannt zu geben.

Das Projekt befindet sich im Kobaltgürtel in Idaho, dem vorrangigen Kobaltexplorationsgebiet der USA. Hier befinden sich mehrere wichtige Kobalt-/Kupfer-/Goldlagerstätten, zu denen auch die Mine Blackbird (eCobalt Solutions) und das Projekt Iron Creek (First Cobalt) zählen. Das aus 85 Bergbau-Claims bestehende Gebiet grenzt an die Nordgrenze des von First Cobalt betriebenen Projekts Iron Creek. Die in Schichten angeordneten Lagerstätten sind in das geschichtete Metasedimentgestein der Formation Apple Creek eingebettet (Proterozoikum).

Im Rahmen von Bohrungen im Konzessionsgebiet wurde eine bedeutende Kobalt- und Goldmineralisierung entdeckt, unter anderem mit folgenden Werten:

- Loch IC03-03-1,5 Meter mit 0,54 % Kobalt und 8,5 g/t Gold

- Loch IC03-04-4,6 Meter mit 0,34 % Kobalt und 8,3 g/t Gold

- Loch IC03-07-3,0 Meter mit 0,08 % Kobalt und 9,2 g/t Gold

Die Kobalt- und Goldlagerstätten treten an die Oberfläche bzw. wurden im Rahmen von Straßenaufbrucharbeiten freigelegt. Weitere Ressourcen unterhalb der Oberfläche konnten anhand von bodengestützten geophysikalischen Messungen ermittelt werden (SP- und Widerstandsanomalien). Im Rahmen einer detaillierten luftgestützten Magnetfeldmessung wurden die Strukturen und stratigraphischen Einheiten des Projektgeländes definiert.

James Lunbeck (qualifizierter Sachverständiger/QP) entnahm an der Oberfläche Proben, in denen bedeutende Kobalt- und Goldanteile enthalten waren. Die Kobaltwerte lagen in einem Bereich zwischen 82 ppm und 6360 ppm (durchschnittlich 2512 ppm), die Goldwerte in einem Bereich zwischen 0,39 ppm und 29,7 ppm (durchschnittlich 14,7 ppm). Im Anschluss an diese Arbeiten wurde ein NI 43-101-konformer Fachbericht erstellt. In diesem Fachbericht wurden zusätzliche Arbeiten sowie ein Explorationsprogramm mit einem Budget von 251.000 US-Dollar vorgeschlagen.

In der vergangenen Feldperiode wurden Grabungen durchgeführt, um einige geophysikalische Anomalien zu untersuchen. Dem US Forest Service wurde ein Operationsplan vorgelegt, um die Genehmigung für weitere Grabungen und Bohrungen in der kommenden Feldperiode zu erhalten.

Glen Macdonald

Chief Executive Officer

