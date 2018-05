Singapur (ots/PRNewswire) -



OMFIF hat XinFin zum offiziellen globalen Technologiepartner für GPI 2018 erklärt. XinFin wird auf Grundlage des institutionellen Netzwerks von OMFIF die Blockchain-Technologie und ihr Potenzial bei der Infrastrukturfinanzierung in den Mittelpunkt rücken.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627518/XinFin_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694378/XinFin_Blockchai n_Platform.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/694378/XinFin_Blockchain_Platform.jpg) )











OMFIF ist eine globale Denkfabrik für das Zentralbankwesen, Wirtschaftspolitik und öffentliche Investitionen im Kontext von Zentralbanken, Staatsfonds, Pensionskassen, Regulierungsbehörden und Staatskassen - auch unter der Bezeichnung globale öffentliche Anleger oder Global Public Investors (GPI) bekannt - mit einem frei verfügbaren, verteilten Vermögen von 33,8 Billionen $. OMFIF ist auf globale Politik- und Anlagefragen spezialisiert und liefert Erkenntnisse durch Analysen und Konferenzen. Es forscht zu ökonomischen Fragen in Zusammenhang mit Aktivitäten der Mitgliedsinstitutionen, beispielsweise Geld- und Wirtschaftspolitik, Regulierung und Aufsicht, Ordnungspolitik sowie Vermögensverwaltung und Geldreservepolitik.



Als offizieller Technologiesponsor wird XinFin das OMFIF-Netzwerk aus 750 der weltweit größten öffentlichen Anleger nutzen, um innovative Blockchain-basierte Technologielösungen bereitzustellen, mit denen die GPI ihre Geschäftsprozesse effizienter gestalten können.



XinFin (https://www.xinfin.io/) hat eine hybride Blockchain-Technologie entwickelt, die die besten Qualitäten privater und öffentlicher Netzwerke zusammenbringt und Transparenz und Sicherheit für industrielle Anwendungen bietet. Das hybride Netzwerk erfüllt die Anforderungen für Anwendungsfälle wie beispielsweise Ordnungspolitik, Zahlungsverkehr, Finanzen und Handel. Im Rahmen der Partnerschaft wird XinFin an der Erarbeitung praktikabler und nützlicher Lösungen für den Finanzsektor mitwirken. Durch die Kombination aus den von OMFIF durchgeführten Wirtschaftsstudien und XinFins Blockchain-Technologie entsteht ein globales GPI-Konsortium, das sich für eine nachhaltige Infrastruktur und damit für eine bessere Welt einsetzt.



Sameer Dharap, Vice President, Blockchain, freut sich: "Wir werden schon bald in Kooperation mit Senior Economist, OMFIF einen gemeinsamen Podcast herausbringen, der zeigt, wie globale öffentliche Anleger bei der Infrastrukturfinanzierung und Verwaltung des Umlaufkapitals von der Blockchain-Technologie profitieren können."



Informationen zu XinFin



XinFin ist ein Open-Source-Protokoll für hybride Blockchain, das seinen Ursprung in Singapur hat. XinFin Network[XDCE](https://coinmarketcap.com/currencies/xinfin-network/) ist ein Utility-Netzwerk, mit dem Unternehmen in einer vorteilhaften, bestimmungskonformen und regulationsfreundlichen Umgebung Anwendungen aus der Praxis mit dem hybriden Blockchain-Protokoll vereinen können. Unterstützt werden so verschiedene Anwendungsfälle wie Handel, Finanzen, Zahlungsverkehr, Lieferkette, Gesundheitswesen sowie andere Industriebereiche. Ziel ist die Verbesserung der operativen Effizienz. Die XDC Dev Environment unterstützt Entwickler bei der Erstellung von DAPPs mit Smart Contracts. Der Erfolg der XinFin-Community fußt aus einem Ökosystem, dem Entwickler, Netzwerk-Utility und langfristige Geldgeber angehören.



Folgen Sie XinFin auf Twitter (@XinFinF (https://twitter.com/XinfinF)), Telegram (https://t.me/xinfintalk) und Slack (https://xinfin-public.slack.com/).



OTS: XinFin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130748 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130748.rss2



Pressekontakt: Rachna Baruah,rachna@madchatter.in