Die Aktien von Evotec haben am Dienstag mit einem Kurssprung auf die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit dem US-Pharmaunternehmen Celgene reagiert. Die Papiere des Biotech-Unternehmen schnellten am Vormittag bis auf 14,02 Euro hoch. Das war der höchste Stand seit fast einem Montag. Zuletzt gewannen sie an der Spitze des TecDax noch 8,22 Prozent auf 13,69 Euro.

Wie Evotec am späten Montagabend mitteilte, arbeiten die Hamburger bei der Krebsforschung künftig mit Celgene zusammen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Evotec eine Vorabzahlung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von den Amerikanern. Zudem habe Evotec "Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt".

Angesichts des Umstands, dass die Markterwartung für den Evotec-Jahresumsatz 2018 bei 350 Millionen Euro liege, sei dies ein großer Deal für den Biotech-Spezialisten, kommentierte ein Händler./edh/mis/she

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005664809

AXC0097 2018-05-22/10:10