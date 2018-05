Nach der jüngsten Rally gönnt sich der deutsche Leitindex eine Verschnaufpause auf hohem Niveau. Von den Tiefs Ende März ging es um knapp 1.300 Punkte nach oben. Die Erwartungshaltung ist teilweise aufgrund der Konstellation der gleitenden Durchschnitte der letzten ... The post DAX am Scheideweg appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...