Statistisch gesehen, gilt der April als einer der ertragreichsten Monate eines Börsenjahres. Auch in diesem Jahr wurde der April diesem positiven Image gerecht, denn der DAX strebte in diesem Zeitraum Richtung Norden. Auch in den bisherigen Mai-Wochen ließ sich der deutsche Leitindex nicht lumpen. Obwohl der Mai, statistisch betrachtet, eher zu den weniger ertragreichen Monaten eines Börsenjahres zählt. Im Juni trat der Deutsche Aktienindex nach statistischen Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte eher auf der Stelle. Laut Saisonalität könnte sich der DAX in den kommenden Monaten also eher seitwärts bewegen. Ist der DAX überhitzt?

Schauen wir uns den DAX-Chart an. Das hiesige Börsenbarometer bewegte sich in den vergangenen Wochen in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 12.900 Punkten verläuft. Darunter könnte auch die 200-Tage-Linie den Kurs nach unten abstützen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...