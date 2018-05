Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Evotec. Die Aktie des Biotech-Unternehmens ist mit einem starken Kurssprung in die neue Handelswoche gestartet. Der Grund: Evotec hatte am Montag den Beginn einer langfristigen strategischen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft zur Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie mit Celgene bekannt gegeben. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.