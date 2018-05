Fundamental: Die Ölpreise legten nach einem kleinen Rückgang am Freitag weiterhin zu. Gestützt wurde der Markt vom Wahlausgang in Venezuela. Der dortige Staatschef Nicolas Maduro wurde mit einer umstrittenen Wahl im Amt bestätigt. Die Mehrheit der Länder erkannte das Wahlergebnis nicht an. Die USA kündigten aufgrund dessen weitere Sanktionen gegen das Land an. Nachdem bereits Maßnahmen gegen Einzelpersonen verhängt wurden, könnten Sanktionen gegen die Ölindustrie Venezuelas folgen, um das Regime unter Druck zu setzen. Daneben werden ebenso weitere Sanktionen nach Kündigung des Atomabkommens gegen den Iran erwartet.

Technisch: Der seit Mitte letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend ist intakt. Im Chart auf Wochenbasis kann er aktuell zwischen 69 und 80 US-Dollar beschrieben werden. Zum Ende der letzten Woche stiegen die Notierungen erstmals seit Dezember 2014 über die Marke von 80 US-Dollar an. Auf dem aktuellen Niveau könnte nun eine erste Unterstützung am markanten Hoch von Mai 2015 bei 78,69 US-Dollar bestehen. Aufgrund des ...

