USA und China nähern sich im Handelskonflikt an. China will künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben. Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel verleiht dem Dax nach dem verlängerten Wochenende Rückenwind. Allmählich wird die Luft für den Dax allerdings dünner, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, kein Wunder nach der Kletterpartie von 1.400 Punkten. Doch auch wenn die Berichtsaison ausläuft und Impulse ausbleiben, sollte es nicht zu größeren Verwerfungen kommen. Sorge bereiten allerdings der hohe Ölpreis und das gestiegene US Zinsniveau. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß