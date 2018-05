Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2019 hätten sich deutlich verbessert, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die irische Fluglinie sei gut positioniert und besitze strukturelle Vorteile gegenüber den Wettbewerbern./mf/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33