Kurara: Das schillernde Leben von Hokusais Tochter



Eine amerikanische Zeitschrift nennt Katsushika Hokusai eine von 100 Personen, die die wichtigsten Errungenschaften des vergangenen Jahrtausends hinterlassen haben. Hinter den Kulissen half ihm jedoch eine Frau: seine Tochter O-Ei. Sie ist an seiner Seite, als er seine berühmte "Thirty-six Views of Mount Fuji"-Serie vervollständigt. Erstmals zeigt NHK WORLD-JAPAN ein historisches Drama über die Geschichte von O-Ei.



Tsurukos Tee-Reise



In einer Form der japanischen Teezeremonie serviert der Gastgeber den Gästen traditionelle Kaiseki-Speisen, Sake und Tee. Tsuruko Hanzawa ist eine der wenigen Catering-Köchinnen für Teezeremonien. Mit 70 Jahren lud sie ihre Töpfe und Pfannen für die Teezubereitung auf einen Lieferwagen und fuhr in ihrem Kimono los, um den Menschen, die sie unterwegs traf, Essen mit regionalen Zutaten und Tee zu servieren.



Die lebende Ninja-Legende



Ninjas zählen zu den ältesten Charakteren Japans. Der 84-jährige Masaaki Hatsumi ist "Die lebende Ninja-Legende". Hatsumi bringt heute weltweit mehr als 100.000 Schülern, darunter FBI-Agenten, eine der höchsten Formen der Selbstverteidigung bei. Der Kämpfer kann einen Angreifer mit nur einem Finger bewegungsunfähig machen. Der Film untersucht die verborgenen Kräfte dieses Ninja-Großmeisters.



