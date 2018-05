Der italienische Staatschef Sergio Mattarella trifft an diesem Dienstag aller Voraussicht nach noch keine Entscheidung über die neue Regierung. Außer den Beratungen mit den Präsidenten des Parlaments am Vormittag passiere nichts, verlautete aus dem Quirinalspalast. Die koalitionswilligen europakritischen Parteien Fünf Sterne und Lega hatten Mattarella am Montag den Juristen und Universitätsprofessor Giuseppe Conte als Regierungschef vorgeschlagen, der ein Quereinsteiger in die Politik wäre. Ihm müsste Mattarella den Auftrag erteilen, eine Regierung zu bilden.

Die Pläne der zwei Parteien, vom Sparkurs gemäß den EU-Vorgaben abzurücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchzusetzen, sorgen schon seit Tagen angesichts der hohen Staatsverschuldung für Unruhe.

Nach der Wahl am 4. März hatten der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, und Senats-Präsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati in Mattarellas Auftrag Sondierungsgespräche geführt. Nun will der Präsident die beiden in seine Überlegungen mit einbeziehen./lkl/DP/she

