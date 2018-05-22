DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 16/21 5P0F US71647NAP42 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/28 5P0G USN6945AAK36 22.05.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 16/21 5P0F US71647NAP42 22.05.2018 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/28 5P0G USN6945AAK36 22.05.2018 HZE/EOT