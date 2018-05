FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- DEUTSCHE BANK CUTS ENERGY SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES EUROPEAN BANKS TO 'BENCHMARK' - JPM RAISES ANGLO AMERICAN. MELROSE. EDF UND PUMA TO 'EUROPEAN BEST EQUITY IDEAS'



- BARCLAYS RESUMES PROVIDENT FINANCIAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 750 PENCE - BERENBERG RAISES DIGNITY PRICE TARGET TO 1250 (1050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASOS PRICE TARGET TO 7150 (7400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 847 (834) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 561 (530) PENCE - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL RAISES BURBERRY TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 820 (780) PENCE - 'BUY'



