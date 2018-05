Die Vorgaben aus Amerika waren nicht schlecht. Der Dow Jones stieg am Pfingstmontag um 1,2 Prozent auf über 25.000 Punkte, nachdem sich eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China abgezeichnet hat. Die Marktteilnehmer in Frankfurt sind nicht ganz so euphorisch. Die Regierungsbildung in Italien bereitet Sorgen.

