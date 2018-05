Paris - Eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat am Dienstag den Boden für leichte Kursgewinne an Europas Börsen geebnet. Zudem beruhigte sich die Lage an der Mailänder Börse nach dem Schrecken über das Regierungsprogramm der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega.

Der FTSE MIB mit den 40 grössten und liquidesten Werten legte am Vormittag um 0,8 Prozent zu auf 23 277,22 Punkte. In vier Handelstagen war es zuletzt um rund 5 Prozent gefallen und zu Wochenbeginn zeitweise noch unter 23 000 Punkte gerutscht. Nun liegt es an Staatspräsident Sergio Mattarella, den Auftrag zur Regierungsbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...