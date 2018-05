Von unter neun auf über elf Euro in der Spitze, und das in nur einer Woche - das kann sich sehen lassen. Und auch, wenn dieser Anstieg prozentual schon wirkt, als wäre da erst einmal jeder eingestiegen, der einsteigen wollte, für die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) kann da sehr gut noch mehr drin sein … die mittelfristige Wende nach oben zum Beispiel, charttechnisch zementiert durch die Vollendung eines immens großen Doppeltiefs. Was der Fall wäre, würde dessen Nackenlinie in Form des Hochs vom Januar bei 11,70 Euro überboten. Allzu weit wäre diese so wichtige Linie ja nicht mehr entfernt. Und die Chancen, sie zu bezwingen, stehen nicht gerade schlecht, denn:

Dass es nach dem initialen Kursanstieg vom 15. Mai regelmäßig zu Anschlusskäufen kam, ist ein Indiz dafür, dass die Front der Leerverkäufer bröckelt. Dass es denen, den "Bären" also, immer wieder gelang, ...

