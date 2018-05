Pressemitteilung der Carbo Funding AG:

Carbo Funding AG platziert eine 8-12% Short-Term Senior-Secured Anleihe bis zu EUR 30 Mio.

- Investitionen in Kohle-Development-Projekt geplant - Erwerb von bis zu 20 Prozent an Silesian Coal International Group of Companies S.A. - Finanzierung des Orzesze-Kohle-Minenprojekts in Polen

Die Carbo Funding AG, eine finanzierende Zweckgesellschaft, platziert eine börsennotierte Short-Term Senior-Secured-Anleihe (2018-2019/21) bis zu EUR 30 Millionen (ISIN: DE000A2G8WX5, WKN: ...

