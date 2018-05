Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende freundlich, wenn auch nicht mehr so stark wie im frühen Handel. Eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für eine aufgelockerte Stimmung an den Börsen, allerdings ist der Konflikt noch nicht gelöst.

Im Hintergrund blieben die Spannungen zwischen Europa und den USA bestehen, und auch die Pläne der neuen Regierung in Italien bereiteten den Anlegern ein gewisses Kopfzerbrechen, heisst es allerdings im Handel. Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda und können dem Markt somit auch keine neuen Impulse liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 10.50 Uhr 0,09 Prozent höher bei 8'948,33 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,27 Prozent auf 1'484,45 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14 Prozent auf 10'676,87 Punkte.

Im Fokus stehen Sonova nach Zahlen. Obwohl Gewinn und auch die Dividende höher ausgefallen ist als erwartet, stösst Anlegern der Ausblick sauer auf. Der Hörgeräte-Hersteller geht von geringeren Wachstumsraten aus, als Analysten prognostiziert hatten. Auch eine Bestätigung der Mittelfristziele konnte die Aktie nicht stützen - die Titel fallen um 2,1 Prozent.

Bremsend für den Gesamtmarkt wirken sich auch die Verluste der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis ...

