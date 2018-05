Der USD/CAD steht am Dienstag den zweiten Tag in Folge unter Verkaufsdruck, so dass sich der Kurs von der 1,2900 zurückzieht. Das Paar verlor am Montag ausgehend vom Tageshoch mehr als -100 Pips, da mit dem frühen europäischen Handel mehrere negative Faktoren zum Tragen kommen. Nach dem anfänglichen Kursanstieg, kam es im US-Dollar zu einer Abwärtskorrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...